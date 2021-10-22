Директор "Петергофа" попросила посетителей не бросать монетки в фонтаны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая пропросила посетителей не бросать монетки в фонтаны и памятники.

"Мы открыли фонтан "Тритон", но посетители кидали монетки и испортили его. Мы так хотим сказать людям: не делайте этого, это наше национальное достояние", - сказала она журналистам.

По ее словам, год для музея прошел непросто, но "Петергоф" работал и открыл Екатерининский корпус после реставрации.

"К 2023 году хотим закончить Ораниенбаум, собираемся открыть здесь музей "Государевы потехи 2". Там речь пойдет об охоте, баллах и даже адюльтере, - добавила Кальницкая. - В Верхнем саду также проходят реставрационные работы, они идут нормально. Но очень тяжело подрядчикам, так как цены растут, а проекты согласованы по старым ценам".

В приоритете плана реставрации - Ораниенбаум.

В сезоне 2021 года Петергоф посетили около 3 млн человек, сообщил замгендиректора музея по культурно-просветительской работе Роман Ковриков.

"Иностранных посетителей не было. Наших соотечественников стало на 8 процентов меньше, чем в 2019 году. Цифра составила около 3 млн человек. Но мы не дополучили 50% посетителей за счет иностранных граждан", - сказал он.

Посещаемость Ораниенбаума, по его словам, выросла на 10% и составила 302 тысячи человек.

"Мы заметили, что люди едут уже к нам подготовленными, и наши малые музеи увеличивают свою посещаемость", - отметил Ковриков.

В сезоне в ГМЗ открылись 27 выставок, в восьми из них участвовали музейные предметы, рассказала начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия Анна Ляшко.

"Мы сделали акцент на стендовых проектах, так как большое количество посетителей в парках их смотрят. В разные города нам удалось отвезти проекты "Царь и море", "Каким Европа видела Петра", "В традициях Петра Великого", - добавила она.