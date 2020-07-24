Восстановлена скульптура коня на Аничковом мосту

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Реставраторы восстановили разорванные поводья уздечки одной из групп Укротителей коней на Аничковом мосту, сообщил музей городской скульптуры Петербурга.

Они обнаружили, что повод вырвали из одного авторского крепежа, который под воздействием примененной механической силы был поврежден. Повод повис на втором креплении. Так же реставраторы выяснили, что место соединения с верхним фрагментом повода исторически не было запаяно или как-либо закреплено.

"Реставрационный совет принял решение сохранить авторский способ соединения фрагментов и лишь состыковать их, произведя замену поврежденного латунного крепежа на аналогичный новый. Специалистам удалось отреставрировать и сохранить второй исторический крепёж", - добавили в музее.

Музей оплатил эти работы.

Аничков мост - мост реку Фонтанку в историческом центре Петербурга, соединяющий Спасский и Безымянный острова. Мост знаменит скульптурными группами "Укрощение коня человеком", созданными Петром Клодтом и ставшими одним из символов города.

Повреждение уздечки заметили в середине июня, после того, как на коня влез отдыхающий, чтобы с удобством выпить пива. Реставраторы тогда определили, что любитель искусства только усугубил уже бывшее повреждение.