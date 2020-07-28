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Объявлены номинанты премии "Эмми"

Объявлены номинанты премии "Эмми"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе объявлены номинанты телевизионной премии "Эмми-2020".

Основное соперничество будет разворачиваться между сериалами "Хранители" (26 номинаций) и "Удивительная миссис Мейзел" (20 номинаций). Netflix побил прошлогодний рекорд HBO и оказался номинирован сразу на 160 наград.

На звание лучшего драматического сериала претендуют "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Очень странные дела", "Наследники", "Корона", "Рассказ служанки" и "Мандалорец".

За приз в номинации "лучший актер драматического сериала" поборются Джейсон Бейтман ("Озарк"), Билли Портер ("Поза"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Стив Карелл ("Утреннее шоу"), Стерлинг К. Браун ("Это мы").

Среди драматических актрис первого плана номинированы Зендая ("Эйфория"), Джоди Комер и Сандра О ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Оливия Колман ("Корона") и Дженнифер Энистон ("Утреннее шоу").

В номинации "лучший комедийный сериал" представлены "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "Белая ворона", "Шиттс Крик", "В лучшем мире", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Чем мы заняты в тени".

В список претендентов на звание лучшего актера комедийного сериала попали Дон Чидл ("Черный понедельник"), Энтони Андерсон ("Черная комедия"), Рами Юссеф ("Рами"), Юджин Леви ("Шиттс Крик"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире") и Майкл Дуглас ("Метод Комински").

В номинации "лучшая актриса комедийного сериала" представлены Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия"), Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини ("Мертв для меня"), Исса Рэй ("Белая ворона"), Кэтрин О"Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

Церемония вручения премии "Эмми" пройдет 20 сентября.

Церемония вручения "Эмми"

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Последний сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми" как лучший драматический сериал. Конкуренцию сериалу в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Поза", "Наследники", "Озарк", "Телохранитель" и "Это мы". На фото: датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, и актриса Гвендолин Кристи (Брианна Тарт).Актриса Джулия Гарнер стала лауреатом премии "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале" за роль в сериале "Озарк"Лучшей актрисой в комедийном сериале стала Фиби Уоллер-Бридж. Сериал "Дрянь" с ее участием завоевал награду телеакадемии в категории "Лучший комедийный сериал".За роль Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов" Питер Динклэйдж был удостоен премии "Эмми" в номинации "Лучший актер второго плана в драматическом сериале"Выступление Адама Дивайна на церемонии вручения наград в области телевидения "Эмми" Приз за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Джоди Комер (слева), сыгравшая в сериале "Убивая Еву". Она обошла Эмилию Кларк ("Игра престолов") и Робин Райт ("Карточный домик"). Лучшим актером в мини-сериале назвали Джареля Джерома за роль в сериале "Когда они нас увидят"Гость премии "Эмми" актер Джанкарло Эспозито, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" Гуса ФрингаБилли Портер завоевал "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале ("Поза"). За награду в этой категории также боролись Боб Оденкерк ("Лучше звоните Солу"), Кит Харингтон ("Игра престолов"), Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг К. Браун и Майло Вентимилья ("Это мы")."Чернобыль" получили премию Emmy в категории "лучший мини-сериал". Другими претендентами на премию были "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят". Кроме того, жюри отметили отдельной премией сценарий и режиссера сериала в соответствующих номинациях.Американская актриса ЭмДжей Родригес Сестры Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер в роли ведущих "Эмми"
Последний сезон "Игры престолов" получил премию "Эмми" как лучший драматический сериал. Конкуренцию сериалу в этой категории составили "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Поза", "Наследники", "Озарк", "Телохранитель" и "Это мы". На фото: датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, и актриса Гвендолин Кристи (Брианна Тарт).
Эмми

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