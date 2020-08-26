"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильных ливней

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил в среду в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Как уточняет метеослужба, предупреждение действует до 21:00.

В городе до вечера среды сохранится вероятность гроз и порывистого ветра.

Мощный ливень обрушился на Москву после 14:00 среды, в некоторых районах города были подтоплены улицы, ливнестоки не справлялись с большими потоками воды.

По данным пользователей соцсетей и СМИ, больше всего осадков выпало на юго-востоке, востоке и юго-западе города. Кроме того, сильные дожди прошли в центре столицы.

Из-за сильного ливня в Третьяковской галерее на Крымском валу протекла крыша и были закрыты все экспозиции.

По данным портала "Яндекс.Пробки" загруженность московских дорог на 16:00 оценивается в семь баллов по десятибалльной шкале. Прогнозируется, что к 18:00 она вырастет до восьми баллов.