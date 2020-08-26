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Синоптики предсказали грозу в Москве

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье до 21:00 среды ожидаются местами грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду при порывах. В связи с этим Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого".

"Желтый" уровень опасности объявляется, если погода представляет потенциальную опасность.

До сих пор в августе в столице выпало только 14% от месячной нормы осадков - 11,1 мм по данным метеостанции на ВДНХ на вечер 25 августа, сообщил портал "Метеоновости". Норма для августа составляет 77 мм.

За ночь атмосферный фронт циклона принес в Москву дожди. За ночь в столице выпало от 5 до 8 мм осадков, указали синоптики.

"Местами небольшие кратковременные дожди не исключены в ближайшие день-два. Но вряд ли это заметно уменьшит дефицит осадков", - отмечают "Метеоновости".

Москва Московская область Гидрометцентр

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