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Фонд кино поможет в прокате картинам "Цой" и "Стрельцов"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Фонд кино сообщил, что окажет финансовую поддержку в прокате в III и IV квартале десяти фильмам, которые будут выпущены до конца 2020 года. Это решение было принято советом Фонда 22 сентября.

Экономический кризис

В список вошли картины "Цой" Алексея Учителя, "Вратарь галактики" Джаника Файзиева, "Стрельцов" Ильи Учителя, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Последний богатырь 2" Дмитрия Дьяченко, "Спасите Колю!" Дмитрия Губарева.

Также финансовую поддержку в прокате получат мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Барбоскины на даче", "Конь Юлий и большие скачки" и картина "Огонь" Алексея Нужного.

В июле Российская ассоциация владельцев кинотеатров попросила у правительства 3,5 млрд рублей субсидий. Глава ассоциации Олег Березин сообщил, что речь идет о 10% от 30 млрд рублей недополученного дохода из-за пандемии и что отрасль на тот момент полгода была "в анабиозе" и включение в перечень пострадавших ей ничего не дало.

Кинотеатры предлагали Министерству культуры и Фонду кино выкупить у продюсеров "4-5 крупных проектов", к примеру картины "Стрельцов", "На острие", "Вратарь галактики", "Пальма", и выпустить в прокат, чтобы вернуть зрителей.

Фонд кино коронавирус Алексей Учитель Илья Учитель

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