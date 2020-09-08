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Евгений Марчелли назначен худруком Театра имени Моссовета

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем театра Моссовета назначен режиссер Евгений Марчелли, объявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на встрече с труппой театра во вторник.

"За последние годы мы понесли тяжелые утраты в художественном руководстве. Мы прислушавшись к мнению театрального сообщества. Назначение, которое озвучу, оно не является сюрпризом. Многие формировали принятие этого решения, в том числе сидящие в этом зале. С большим удовольствием представляю вам нового художественного руководителя - режиссера Евгения Марчелли", - сказал Кибовский.

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Художественным руководителем театра до Марчелли был народный артист РФ Павел Хомский, скончавшийся 6 сентября 2016 года на 92-м году жизни. В театр Моссовета Хомский пришел в 1973 году на должность режиссёра-постановщика, в 1985 он стал главным режиссером, а в 2000 году - худруком. После смерти Хомского всеми делами в театре руководила директор Валентина Панфилова вместе с художественным советом труппы.

Марчелли - режиссер театра, кино и телевидения. С февраля 2011 по июль 2019 года был художественным руководителем Театра им. Федора Волкова в Ярославле.

Театр имени Моссовета Евгений Марчелли

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