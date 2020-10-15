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Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн

Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Билеты в учреждения культуры Москвы с понедельника, 19 октября, можно будет приобрести только в электронном виде, следует из приказа городского департамента культуры, опубликованного на сайте столичной мэрии.

Согласно приказу, все учреждения культуры и другие организации, подведомственные департаменту культуры, в период действия режима повышенной готовности в Москве должны будут продавать билеты на посещение культурных мероприятий, в том числе и проводимых третьими лицами, "исключительно в электронной форме".

При продаже билетов должно учитываться требование о соблюдении социальной дистанции в культурном учреждении в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от посетителя. Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство, либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 метра, отмечается в приказе.

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