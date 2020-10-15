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Театры Москвы не откажут в посещении зрителям с бумажными билетами

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Столичные театры на следующей неделе будут пускать зрителей, которые купили бумажные билеты в кассах до 19 октября, обменивать обычный билет на электронный не нужно, сообщили представители московских театров.

"Билеты мы давно продаем и в электронном виде на сайте театра, с сегодняшнего дня касса театра работает только на возврат билетов, купить неэлектронный билет нельзя. Но если посетитель приобрел бумажный билет ранее, то мы его, конечно же, пустим в театр", - сообщила "Интерфаксу" руководитель литературно-драматургической части театра Сатиры Нина Карпова.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в разговоре с "Интерфаксом" также подтвердил, что никаких ограничений по посещению театра с неэлектронными билетами, которые были приобретены заранее, нет.

Он уточнил, что театр с начала октября перевел продажу билетов в онлайн, "теперь и купить, и сдать билет можно на сайте, а кассы у нас закрыты".

В театре "У Никитских ворот" "Интерфаксу" сообщили, что "если посетитель приобрел билет в кассе, мы его обязаны пустить, он может прийти на спектакль по обычному бумажному билету". "Но большинство наших зрителей уже давно покупают электронные билеты, обращения в кассы сейчас единичны", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе департамента культуры Москвы не смогли уточнить, смогут ли зрители, которые приобрели заранее билеты в кассах, посетить театр после 19 октября по бумажным билетам или их придется обменять на электронные.

Раннее департамент культуры Москвы опубликовал приказ о том, что билеты в учреждения культуры столицы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. Их реализация должна осуществляться с соблюдением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от посетителя.

Москва Коронавирус Нина Карпова Марк Варшавер

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