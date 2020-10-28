Минкультуры составило реестр частных музеев

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В России создан реестр частных музеев, в него включены около 500 организаций, в коллекциях которых есть экспонаты из Музейного фонда России, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

"Реестр носит максимально профессиональный, а не туристический характер", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что впервые при участии музейного сообщества была разработана программа развития частных музеев на 2021-2023 годы. Она предусматривает интеграцию частных музеев "в единое музейное пространство страны и включение их наряду с федеральными, региональными и ведомственными музеями в государственные программы, реализуемые Минкультуры".