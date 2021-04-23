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"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького покажет все серии кинофильма "Семнадцать мгновений весны" в кинотеатре "Октябрь", сообщили в пресс-службе киностудии.

Показы пройдут в большом премьерном зале 8 и 9 мая и будут приурочены ко Дню Победы. Сеансы будут начинаться в 12.00, зрители будут смотреть по шесть серий в день по одному билету. Телефильм состоит из 12 серий.

"При невероятно высокой художественной ценности и огромной зрительской любви, картина никогда не демонстрировалась на большом экране. Пришло время это исправить. Беспрецедентный киномарафон "Семнадцати мгновений весны" будет действительно уникальным", - отметила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

В первый день марафона перед показом выступит киновед Алексей Тремасов, который расскажет зрителям о том, как создавалась литературная основа сериала, насколько режиссер Татьяна Лиознова отходила от текста Юлиана Семёнова, почему одни актеры отказались играть предложенные им роли, а другим телесериал принес известность.

Сериал "Семнадцать мгновений весны" снят Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семёнова, который также написал сценарий экранизации. Первая серия военной драмы о советском разведчике в высших эшелонах власти нацистской Германии вышла в эфир 11 августа 1973 года, а повторный показ прошел уже через три месяца после премьеры.

Москва Киностудия имени Горького Кинотеатр Октябрь

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