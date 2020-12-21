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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
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Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве ночному клубу Pravda грозит запрет на работу на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

По его словам, в клубе провели рейд во время концерта группы Sunsay и проверяющие выявили нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения требования социального дистанцирования.

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает для юридических лиц за такое нарушение штраф до 300 000 рублей или приостановку работы на срок до 90 суток. Решение должен принять суд.

В середине декабря ОАТИ выявила такие же нарушения в ресторане Bla Bla Bar во время концерта певца Niletto. 20 декабря чиновники пригрозили штрафом до 1 млн рублей клубу ГлавClub за такие же нарушения на концерте группы "Кровосток".

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва ОАТИ Сергей Михайлов коронавирус Sunsay Pravda

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