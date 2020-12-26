Поддержку от государства пообещали 647 кинотеатрам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Почти 650 кинотеатров и 54 кинокомпаний получат государственную субсидию в размере 4,2 млрд рублей, выделенную на поддержку киноотрасли из резервного фонда РФ, сообщили в пресс-службе Фонда кино.

Субсидия предоставляется в соответствии с порядком и условиями "оказания поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат и показ национальных фильмов, в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате".

Среди кинопроизводителей, которые получат поддержку, киностудия Горького, студия "Шар", "Арт-Пикчерс", кинокомпания "СТВ", "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова", "Рок", "Централ Партнершип" и другие.

21 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда РФ 4,2 миллиардов рублей на поддержку киноотрасли. Предполагалось, что средства будут в равных частях разделены между кинотеатрами и кинопроизводителями, оператором выдачи средств будет Фонд кино.