Крыму не ответили на просьбы пустить реставраторов к "скифскому золоту" в Амстердаме

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Представители музеев Крыма просят о допуске своих специалистов к "скифскому золоту", остающемуся в Амстердаме из-за судебных разбирательств с Украиной, но эти запросы игнорируются, сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина.

"Мы писали о том, что наши предметы требуют глаза и рук реставратора. Это очень ценные предметы. И, конечно, мы хотели бы быть к ним допущенными, чтобы их поддержать. Но, к сожалению, ответа на наши письма мы не получили", - сказала Умрихина журналистам во четверг.

Она напомнила, что Апелляционный суд Амстердама в прошлом году удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в деле о принадлежности "скифского золота". После этого, по словам Умрихиной, Киев потребовал "дополнительного рассмотрения процессуальных вопросов", и суд дал сторонам время до 19 января предоставить дополнительную информацию.

"Украинская сторона пытается убрать все те пункты (в решении суда первой инстанции - ИФ), по которым мы получили определенное преимущество. Это правовые имущественные вопросы и вопросы применения конвенции ЮНЕСКО к сохранению объектов культурного наследия", - пояснила директор музея, часть экспозиции которого остается в Нидерландах.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тысяч предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.