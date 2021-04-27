Большой театр покажет три балета в прямом эфире в кинотеатрах мира

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в новом сезоне планирует показать в кинотеатрах мира в прямом эфире трансляции трёх балетов - "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона". Об этом сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Она отметила, что показы пройдут в кинотеатрах всего мира, если они смогут заполниться зрителями.

Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года из-за пандемии коронавируса. Помимо финансовых проблем, театр также испытывал сложности с заразившимися работниками. На пике в ноябре в Большом заболели 150 человек.

В 2020 году Большой театр закрылся 16 марта из-за коронавируса, а новый сезон в сентябре открыл с ограничениями по продаже билетов. В марте прошлого года театр впервые в своей истории провел онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей своего "золотого фонда".

В январе 2021 года в театре оценили потери минувшего года из-за нераспроданных билетов в 1,3 млрд рублей (с учетом обычной заполняемости зала в 98%).