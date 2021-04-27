Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Большой театр покажет три балета в прямом эфире в кинотеатрах мира

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр в новом сезоне планирует показать в кинотеатрах мира в прямом эфире трансляции трёх балетов - "Спартак", "Драгоценности" и "Дочь фараона". Об этом сообщила пресс-атташе театра Катерина Новикова.

Она отметила, что показы пройдут в кинотеатрах всего мира, если они смогут заполниться зрителями.

Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года из-за пандемии коронавируса. Помимо финансовых проблем, театр также испытывал сложности с заразившимися работниками. На пике в ноябре в Большом заболели 150 человек.

В 2020 году Большой театр закрылся 16 марта из-за коронавируса, а новый сезон в сентябре открыл с ограничениями по продаже билетов. В марте прошлого года театр впервые в своей истории провел онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей своего "золотого фонда".

В январе 2021 года в театре оценили потери минувшего года из-за нераспроданных билетов в 1,3 млрд рублей (с учетом обычной заполняемости зала в 98%).

Большой театр

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

Мультипликатор Леонид Шварцман удостоен спецприза "Ники"

Мультипликатор Леонид Шварцман удостоен спецприза "Ники"

Лауреатов "Ники" за 2019 и 2020 год объявят в воскресенье

Лауреатов "Ники" за 2019 и 2020 год объявят в воскресенье

В США раздали "Золотые малины" худшим фильмам

В США раздали "Золотые малины" худшим фильмам

"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');