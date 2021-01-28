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Театры Москвы за три дня нарастили выручку на 59%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - После того, как тетарам в Москве разрешили увеличить предельную наполняемость залов с 25% до 50%, за три дня (22-24 января) их выручка выросла на 59% по сравнению с предыдущим уикендом, и достигла почти 79 млн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

Экономический кризис

По сравнению с сопоставимыми датами января 2020 года выручка столичных театров оказалась меньше на 19%.

Выручка кинотеатров в те же дни увеличилась на 25% к предыдущим пятнице, субботу и воскресенью и составила 15 млн рублей. Это на 35% больше, чем годом ранее: традиционный посленовогодний спад популярности кинозалов в 2021 году сменился ростом интереса к кино по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

Еще больше повезло музеям, которые в Москве были закрыты для посетителей с 15 ноября. За первые три дня после открытия они заработали 1,3 млн рублей – это в 160 раз больше, чем за пятницу-воскресенье предыдущей недели. Однако эти показатели оказались на 78% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рост выручки показали и петербургские театры, ограничения по заполняемости которых были смягчены с 16 января - тогда им разрешили продавать билеты на половину кресел в зале. За 22-24 января они заработали свыше 18,5 млн рублей – на 26% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Правила работы петербургских музеев и кинотеатров, открытых после каникул, с тех пор не менялись, но статистика ВТБ показывает продолжающийся рост спроса на их услуги – 43% и на 60% по сравнению с предыдущей неделей соответственно.

Смягчение ограничений в Москве и Петербурге сказалось на выручке учреждений культуры по всей России. Выручка российских театров, по данным ВТБ, увеличилась по итогам 22-24 января к предыдущей неделе на 48%, кинотеатров – на 20%, музеев – на 73%.

"Рассчитываем, что на допандемийные обороты учреждения культуры будут выходить по мере дальнейшего снятия ограничений и нормализации эпидемиологической ситуации", - заявил через пресс-службу вице-президент ВТБ, руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.

Власти Москвы 21 января решили ослабить ограничения в работе учреждений культуры, которые сохранялись в течение всех новогодних праздников. Театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили увеличить максимальное число зрителей в залах, музеям разрешили начать принимать посетителей и проводить мероприятия. При этом пенсионерам отменили льготы при посещении культурных учреждений.

Хроника коронавируса. Январь.

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Москва коронавирус ВТБ

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