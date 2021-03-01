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Эмму Коррин наградили "Золотым глобусом" за роль в сериале "Корона"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Британская актриса Эмма Коррин получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в драматическом телесериале" за роль в сериале "Коронав", трансляция премии ведется на телеканале NBC.

Другими претендентками были Оливия Колман ("Корона"), Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), а также Сара Полсон ("Рэтчед").

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в виртуальном режиме.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.

Золотой глобус

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