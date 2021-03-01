Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" за роль в комедии "Аферистка"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Британская актриса Розамунд Пайк получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль в комедии или мюзикле" за роль в комедии "Аферистка", трансляцию премии ведет телеканал NBC.

Другими претендентками на премию были Мария Бакалова ("Борат-2"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), а также Аня Тейлор-Джой ("Эмма.").

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в виртуальном режиме.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.