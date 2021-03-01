Аарон Соркин получил "Золотой глобус" за лучший сценарий

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Аарон Соркин стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший сценарий" за фильм "Суд над Чикагской семеркой", трнасляцию ведет телеканал NBC.

В номинации также были представлены "Земля кочевников" (Хлоя Чжао и Джессика Брудер), "Отец" (Флориан Зеллер), "Манк" (Джек Финчер) и "Девушка, подающая надежды" (Эмиральд Феннел).

Действие фильма происходит в Чикаго 1968 года. Демонстрация против войны во Вьетнаме вылилась в стычки с полицией. Семь участников беспорядков предстают пред судом по обвинениям в заговоре против американского правительства.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.