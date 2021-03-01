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Лучшим фильмом на иностранным языке жюри "Золотого глобуса" признало "Минари"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Минари" американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", трансляцию ведет телеканал NBC.

Другими претендентами на премию были "Еще по одной" (Druk) датчанина Томаса Винтенберга и франко-гватемальский фильм "Ла Йорона" (La Ilorona) режиссера Хайро Бустаманте, "Вся жизнь впереди" (La vita davanti a se, 2020) итальянца Эдоардо Понти и триллер "Ты и я" (Deux) режиссера Филиппо Менегетти.

Золотой глобус

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