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"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал

"Ход королевы" завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мини-сериал "Ход королевы" стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший мини-сериал или телевизионный фильм", а лучшим драматическим сериалом признана "Корона".

78-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в понедельник по московскому времени.

На награду в номинации лучший мини-сериал претендовали "Нормальные люди", "Голос перемен", "Отыграть назад" и "Неортодоксальная".

Исторический драматический сериал "Корона", посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II, стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший драматический сериал". Конкуренцию ему в этой номинации составляли "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорец", "Рэтчед".

Исполнители ролей принцессы Дианы Эмма Корин и принца Чарльза Джош О'Коннор в "Короне" стали обладателями "Золотых глобусов" как лучшие актер и актриса в драматическом сериале. Кроме того, актриса Джиллиан Андерсон получила "Глобус" как лучшая актриса второго плана за роль Маргарет Тетчер.

Лучшим комедийным сериалом признан "Шиттс Крик".

Лучшим актером в телефильме или мини-сериале стал Марк Руффало ("Я знаю, что это правда"), а лучшей актрисой в телефильме стала Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы").

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.

Золотой глобус

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