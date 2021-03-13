Мужчина погиб под колёсами электрички на станции МЖД в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мужчина скончался под колёсами электропоезда в районе железнодорожной станции Андроновка Казанского направления МЖД в Москве, сказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО (Центральный федеральный округ - ИФ).

"Сегодня около 17 часов в районе железнодорожной станции Андроновка Казанского направления МЖД электропоездом сообщением Москва - Голутвин смертельно травмирован житель Москвы 1955 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, мужчина переходил ж/д пути в неустановленном месте.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося.