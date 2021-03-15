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Модернизация кинозалов в России попала под секвестр

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году на модернизацию кинозалов в городах и селах с населением до полумиллиона человек будет выделено 600 млн рублей, финансирование программы было секвестировано "в связи с пандемийным 2020 годом", часть этих денег перебросили в резервный фонд, сообщил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов.

В 2022-2024 годах на модернизацию кинозалов должно выделяться по 900 млн рублей в год, добавил он. Один кинозал может получить не больше 5 млн рублей по этой программе.

Фонд кино с 11 марта начал сбор заявок на участие в программе модернизации с организаций, которые занимаются кинопоказом в населенных пунктах, в которых проживает до полумиллиона человек. Заявки будут приниматься по 23 апреля.

Программа входит в нацпроект "Культура". Ее цель - создать условия для показа национальных фильмов за пределами крупнейших городов. С ее помощью в 81 регионе уже открыли 1054 кинозала и создали более 200 000 новых зрительских мест.

Культура Фонд кино Федор Соснов коронавирус

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