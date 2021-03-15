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Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика

В World Pictures заявили, что готовы выпустить в прокат полную версию фильма в случае договоренности с кинотеатрами и Минкультуры РФ

Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика
Министерство культуры РФ
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ не поступало запросов на получение нового прокатного удостоверения к расширенной версии фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина, изначально поступившая в ведомство версия картины уже была сокращена прокатчиком, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

"Обращаем также внимание, что Минкультуры России не разрешает и не запрещает сцены, ведомство выдает прокатное удостоверение по запросу заявителей и согласно законодательству Российской Федерации", - заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Супернова" от компании World Pictures поступил 17 февраля.

"В версии фильма, представленной заявителем, отсутствует обсуждаемая в СМИ сцена. При этом документы соответствовали установленным требованиям для получения прокатного удостоверения и классификации фильма "18+ - запрещено для детей", поскольку фильм содержит материалы, предусмотренные частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - добавили в министерстве.

Возрастное ограничения в 18+ было заявлено прокатчиком.

В компании World Pictures, которая занимается прокатом картины в России, "Интерфаксу" сообщили, что в российских кинотеатрах может выйти в прокат полная версия фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина, но после соответствующего решения кинотеатров и разрешения Минкультуры РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Супернова" Макквина вышел в российском прокате в сокращенной версии. Из фильма, который рассказывает об отношениях гей-пары, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией, исчезла сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но у них ничего не получается из-за болезни одного из героев.

Минкультуры РФ Супернова Гарри Макквин

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