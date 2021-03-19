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Прокатчик "Супернова" запросил разрешение на полную версию фильма

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Компания World Pictures подала в Минкультуры РФ документы на прокатное удостоверение полной версии фильма "Супернова" режиссера Гарри Макквина, сообщил "Интерфаксу" прокатчик.

"Мы передали пакет документов по полной версии фильма 18 марта в министерство культуры РФ. Прокат этой версии намечен с 22 марта. Ожидаем, что кинотеатры выразят свою позицию после получения прокатного удостоверения", - сообщили в компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фильм Макквина вышел в российском прокате в сокращенной версии. В центре сюжета - гей-пара, в которой один из партнеров столкнулся с деменцией. Из прокатной версии фильма исчезла сцена, в которой пара пытается заняться сексом, но у них ничего не получается из-за болезни одного из героев.

В компании World Pictures "Интерфаксу" сообщали, что в российских кинотеатрах может выйти в прокат полная версия фильма "Супернова", но после соответствующего решения кинотеатров и разрешения Минкультуры РФ.

В Минкультуры РФ ранее "Интерфаксу" сообщили, что изначально поступившая в ведомство версия картины уже была сокращена прокатчиком. Возрастное ограничение 18+ было заявлено им же.

Минкультуры РФ Супернова

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