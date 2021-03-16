Власти Москвы допустили смягчение ограничений по театрам к концу марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на заполняемость театральных залов могут снять в конце марта, на это надеются в департаменте культуры Москвы, сообщил руководитель ведомства Александр Кибовский.

"Пока мы находимся в тех ограничениях, которые есть. Хотя, конечно, мы все в ожиданиях, очень надеемся все-таки, что ко Дню театра могут сделать подарок и мы все-таки расширим свою аудиторию", - сказал Кибовский на пресс-конференции в Москве.

При этом Кибовский отметил, что пока руководство столичного департамента культуры исходит из тех ковид-требований, которые актуальны на текущий момент.

Всемирный день театра отмечается 27 марта, в этот день в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь театров".

В столице в настоящее время действует ограничение на заполняемость залов театров: не более 50% от общей вместимости.