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Реставраторы заявили, что картину "Иван Грозный" вернут в экспозицию Третьяковки

Сроки пока не озвучиваются

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Реставраторы картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" выразили уверенность в том, что полотно вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, которая проводится после повреждения работы вандалом в 2018 году, сообщила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

"Мы уже провели комплекс исследований, у нас ушел на них целый год. И тот объем результатов, который мы получили, он продолжает нами обрабатываться, осмысливаться и изучаться. У нас есть мощная база, которая позволяет сказать, что мы вернем картину в экспозицию", - сказала Городкова журналистам.

Все же говорить о том, когда именно картина вернется в постоянную экспозицию, пока невозможно. Городкова также уточнила, что галерея уже начала поиски способов защитить картину после ее реставрации и возвращения в музей. Предполагается, что она будет помещена в специальную защитную капсулу.

"Сейчас мы можем сказать, что большой путь пройден, что собран огромный материал, связанный с историей бытования картины, с предыдущими этапами реставрации, связанной с первым нападением, с проявлением и анализом хронического заболевания картины. (...) Сейчас нам очень многое понятно, сейчас мы понимаем, что та задача, которую мы с самого начала поставили перед собой, это задача сделать все, чтобы спасти картину, чтобы устранить повреждения картины и решить одновременно сложнейшую задачу восстановления и лечение картины от ее хронической болезни, отставания красочного слоя от грунта и основы. Путь в достаточно большой степени пройден", - добавила она.

Разодранный шедевр

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") серьезно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь". В конце апреля 2019 года этого Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.

В начале апреля 2019 года Третьяковская галерея приступила к первому этапу реставрации. Картину было решено "передублировать" на другой холст. Для реставрации была создана специальная мастерская.

Картина была написана Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более ста лет назад картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван" была постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдавалась на выставки.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

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Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем Воронежа
Илья Репин

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