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Суд Петербурга зарегистрировал дело о нарушениях антикоронавирусных правил на "Артдокфесте"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении городского отделения Союза кинематографистов России, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

КультураРоспотребнадзор объяснил закрытие "Артдокфеста" зрителями без масокЧитать подробнее

Организации вменяется правонарушение по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства).

Как сообщалось, в минувшие выходные представители Роспотребнадзора Петербурга пришли с проверкой в Дом кино на Караванной улице, где проходили показы фильмов фестиваля "Артдокфест". Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений антикоронавирусных санитарных правил, в том числе присутствие на кинофестивале зрителей без масок. В итоге помещения двух залов опечатали, а в отношении Союза кинематографистов - организатора показов в Доме кино - составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, о временном запрете.

Кроме того, были запрещены показы фильмов "Артдокфеста" на киностудии "Лендок". Закрытие фестиваля резко осудили кинокритики и режиссеры. В частности, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин назвал это цензурой. Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что комитет по культуре заблаговременно согласовал фестиваль.

Санкт-Петербург Роспотребнадзор Артдокфест COVID-19 коронавирус

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