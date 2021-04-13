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Объединенная киносеть не рассматривает банкротство "Синема парк"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") не видит варианта банкротства компании из-за требования банка "Траст" к киносети Александра Мамута досрочно вернуть 12 млрд рублей кредитов и процентов по ним в связи с нарушением условий договора.

"Мы не видим варианта банкротства. По нашему мнению, компания платежеспособна. Да, были временные сложности, связанные с пандемией, до наступления пандемии компания обслуживала добросовестно свой долг. Если банк хочет банкротить, пусть", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин.

Он напомнил, что компания подала в суд четыре иска к банку "Траст".

13 апреля стало известно, что "Траст" в марте предъявил киносети Александра Мамута досрочное требование о погашении 12 млрд рублей кредитов и процентов по ним в связи с нарушением условий договора, у компании нет таких средств.

"На дату подписания настоящей отчетности общество не располагает средствами, необходимыми для погашения задолженности. Согласно условиям договора банк вправе обратить взыскание на объекты залога, в том числе движимое имущество и доли в дочерних компаниях", - указала компания.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, отмечал ранее "Траст".

В январе "Траст" подал иск к Мамуту на 1 млрд рублей из-за невыплаты процентов по кредиту. Кроме того, в январе банк списал со счетов "Синема парка" задолженность по просроченным процентам на общую сумму 398 млн рублей, еще 42 млн рублей в счет уплаты просроченных процентов списано со счетов дочернего общества - ООО "РСМ".

"Траст" выдал Мамуту кредитные средства на покупку сети кинотеатров "Формула кино" в 2017 году, срок возврата кредитов - 31 декабря 2022 года, процентная ставка - 7,5%.

Объединенная киносеть "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 77 площадок в 30 городах.

Чистый убыток АО "Синема парк" по РСБУ в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей с 4,1 млрд рублей годом ранее.

В январе 2021 года компания получила государственную помощь на сумму 320 млн рублей, что позволило ей поддержать необходимый уровень ликвидности для расчетов с кредиторами в части отчислений за прокат национальных фильмов после списания процентов банком "Траст".

Траст Александр Мамут Синема Парк A&NN Объединенная сеть кинотеатров

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