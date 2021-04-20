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В Минкультуры призвали музеи бороться за посетителей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В российском Министерстве культуры не ждут скорого восстановления посещаемости музеев и призывают эти учреждения бороться за посетителей. Об этом журналистам заявила статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

"Для нас очевидно, что потоки не вернутся. Я говорю о перспективе краткосрочной и среднесрочной, потому что границы еще закрыты, - сказала она. - Но и отечественные туристы многие бояться путешествовать, пандемия еще с нами, поэтому понимаем, что пока поток не вернется. А это значит, что не нужно терять время, нужно бороться за своего посетителя, нужно формировать спрос на себя, на свой музей, каждому директору".

По ее словам, в семи ведущих российских музеях, для которых "иностранный турист был кормильцем и где не менее половины посетителей приходилось на зарубежных граждан", ситуация еще более тяжелая, "чем для тех музеев, где иностранцы не играли такой роли".

Музейному сообществу вместе с чиновниками Минкультуры предстоит придумать, как привлечь посетителей в музея, добвила Манилова.

Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Минкультуры коронавирус Алла Манилова

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