Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

Назначен новый директор Театра кукол имени Образцова

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Директором Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова назначена Елена Булукова, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Булукова окончила Московский Государственный педагогический университет имени Ленина и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Она руководила Федеральным гастрольным центром поддержки гастрольной деятельности" и программой "Большие гастроли".

Она занималась организацией всероссийских гастролей, сообщила через пресс-службу директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксана Косарева. Она выразила надежду, что Булукова с ее профессиональными навыками и опытом поможет театру улучшить гастрольный план и приумножить количество громких премьер.

В конце апреля стало известно, что Владимир Бакулев оставит должность директора театра имени Образцов по соглашению сторон. В Минкультуры тогда выразили пожелание, чтобы новое руководство театра придало бы импульс его развитию.

Летом 2019 года в театре назрел конфликт коллектива с новым первым замдиректора Юрием Шерлингом. Сотрудники жаловались, что он не понимал специфику кукольного театра и регулярно их оскорблял и унижал. Люди начали подавать заявления об уходе. Бакулев тогда уволил Шерлинга.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Он был открыт 6 сентября 1931 года. ГАЦТК состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA.

Театр Образцова Москва Минкультуры Владимир Бакулев Елена Булукова

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');