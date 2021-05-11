Назначен новый директор Театра кукол имени Образцова

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Директором Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова назначена Елена Булукова, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Булукова окончила Московский Государственный педагогический университет имени Ленина и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Она руководила Федеральным гастрольным центром поддержки гастрольной деятельности" и программой "Большие гастроли".

Она занималась организацией всероссийских гастролей, сообщила через пресс-службу директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксана Косарева. Она выразила надежду, что Булукова с ее профессиональными навыками и опытом поможет театру улучшить гастрольный план и приумножить количество громких премьер.

В конце апреля стало известно, что Владимир Бакулев оставит должность директора театра имени Образцов по соглашению сторон. В Минкультуры тогда выразили пожелание, чтобы новое руководство театра придало бы импульс его развитию.

Летом 2019 года в театре назрел конфликт коллектива с новым первым замдиректора Юрием Шерлингом. Сотрудники жаловались, что он не понимал специфику кукольного театра и регулярно их оскорблял и унижал. Люди начали подавать заявления об уходе. Бакулев тогда уволил Шерлинга.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Он был открыт 6 сентября 1931 года. ГАЦТК состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA.