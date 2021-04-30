Из Театра кукол Образцова уволился директор

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Директор Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев оставит эту должность по соглашению сторон, сообщили в Минкультуры.

В ведомстве считают, что новое руководство театра "должно придать импульс поступательному движению вперед, сформировать совместно с коллективом учреждения особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства, которым всегда отличался великий мастер - С.В. Образцов".

Летом 2019 года в театре назрел конфликт коллектива с новым первым замдиректора Юрием Шерлингом. Сотрудники жаловались, что он не понимал специфику кукольного театра и регулярно их оскорблял и унижал. Люди начали подавать заявления об уходе. Бакулев тогда уволил Шерлинга.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Он был открыт 6 сентября 1931 года. ГАЦТК состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA.