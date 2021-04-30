Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 30.04В России 4 805 288+8 731В мире 150 520 466+897 602

Из Театра кукол Образцова уволился директор

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Директор Государственного академического Центрального театра кукол имени Образцова Владимир Бакулев оставит эту должность по соглашению сторон, сообщили в Минкультуры.

В ведомстве считают, что новое руководство театра "должно придать импульс поступательному движению вперед, сформировать совместно с коллективом учреждения особый взгляд на развитие театра и кукольного мастерства, которым всегда отличался великий мастер - С.В. Образцов".

Летом 2019 года в театре назрел конфликт коллектива с новым первым замдиректора Юрием Шерлингом. Сотрудники жаловались, что он не понимал специфику кукольного театра и регулярно их оскорблял и унижал. Люди начали подавать заявления об уходе. Бакулев тогда уволил Шерлинга.

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Владимировича Образцова (ГАЦТК) - крупнейший в мире театр кукол. Он был открыт 6 сентября 1931 года. ГАЦТК состоит в международном союзе деятелей театра кукол UNIMA.

Театр Образцова Москва Минкультуры Владимир Бакулев

Новости

На "Евровидение-2021" допустят до 3,5 тыс. зрителей

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Гран-при ММКФ получила кинокартина Андрея Хуцуляка

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег

Реконструкцию Новой Третьяковки тормозит отсутствие денег
Умершие знаменитости

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Победители "Оскара-2021". Обзор

Победители "Оскара-2021". Обзор

Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 год

"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

Мультипликатор Леонид Шварцман удостоен спецприза "Ники"

Мультипликатор Леонид Шварцман удостоен спецприза "Ники"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');