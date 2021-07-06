Британских детей решили обезопасить от фильмов "Рокки" и "Звездные войны"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Британский совет по классификации фильмов ужесточил ограничения для детей при просмотре таких фильмов, как "Рокки", "Звездные войны", "Властелин колец: Братство Кольца" и "Флэш Гордон", опасаясь, что подобное кино может расстроить так называемое "поколение снежинок", сообщает во вторник газета The Telegraph.

До получения большинством этих фильмов рейтинга 12A (фильм запрещен для детей до 12 лет без сопровождения взрослых) большинство из них считались подходящими для просмотра детьми в одиночку, но при этом они не должны были содержать сцен, которые могут "выбить из колеи" детей в возрасте от восьми лет.

Даже классический музыкальный фильм 1936 года "Плавучий театр", критикующий расовую несправедливость и который раньше можно было смотреть с четырех лет, теперь разрешен только с 12 лет на фоне особой чувствительности расовой проблемы и резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Совет по классификации фильмов заявил, что его решение отражает меняющиеся социальные стандарты и основано на опросе общественного мнения с участием 10 тыс. человек. Исследование показало, что у молодежь испытывает более сильную тревожность при виде сценариев, которые могут произойти и с ними – например, терроризма, самоубийств, дискриминации и причинения себе вреда.

При этом такие фильмы, как "Каратэ-пацан" и вся серия "Форсаж", наоборот, получили послабления, их возрастной рейтинг снизили с 15 до 12А.