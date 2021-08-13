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Филипп Янковский получил приз кинокритиков на фестивале в Локарно

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU -- Актер Филипп Янковский стал обладателем приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 74-го международного кинофестиваля в Локарно за исполнение главной роли в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович" по роману Солженицына, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК.

Премьера фильма Панфилова "Иван Денисович", который в международной версии получил название "100 minutes" (производство кинокомпания "ВЕРА", телеканал "Россия", при поддержке Министерства культуры РФ), состоится вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно на площади Piazza Grande, Картину по мотивам произведения Александра Солженицына публике представят автор сценария и режиссер, актеры Янковский и Инна Чурикова.

В разное время обладателями награды Premio Boccalino d'Oro становились Питер Гринуэй, Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев.

Фильм Панфилова выйдет в российский прокат 23 сентября.

Международный кинофестиваль в Локарно проводится ежегодно в августе в городе Локарно (Швейцария) с 1964 года. Считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Каннского, Венецианского и Берлинского.

Филипп Янковский

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