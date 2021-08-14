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Два российских фильма получили призы кинофестиваля в Локарно

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская драма "Герда" режиссера Натальи Кудряшиной получил приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри на кинофестивале в Локарно (Швейцария), сообщила в субботу пресс-служба дистрибьютора "Белые ночи".

Приз за лучшую женскую роль получила дебютантка Анастасия Красовская, которую Кудряшова нашла в инстаграме.

Еще один российский фильм "Медея" режиссера Александра Зельдовича получил приз кинофестиваля с формулировкой: "(...) За эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики (…)".

Фестиваль в Локарно проходит в августе. Просмотры фильмов, представленных на нем, идут в десяти кинозалах города, а также в кинотеатре под открытым небом на Пьяцца Гранде. Лауреаты получают статуэтки леопарда.

Швейцария Локарно Герда Наталья Кудряшина Медея Александр Зельдович

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