Два российских фильма получили призы кинофестиваля в Локарно
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российская драма "Герда" режиссера Натальи Кудряшиной получил приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри на кинофестивале в Локарно (Швейцария), сообщила в субботу пресс-служба дистрибьютора "Белые ночи".
Приз за лучшую женскую роль получила дебютантка Анастасия Красовская, которую Кудряшова нашла в инстаграме.
Еще один российский фильм "Медея" режиссера Александра Зельдовича получил приз кинофестиваля с формулировкой: "(...) За эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики (…)".
Фестиваль в Локарно проходит в августе. Просмотры фильмов, представленных на нем, идут в десяти кинозалах города, а также в кинотеатре под открытым небом на Пьяцца Гранде. Лауреаты получают статуэтки леопарда.