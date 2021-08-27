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В Великом Новгороде нашли византийскую печать и древнеримскую монету

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Византийскую печать и древнеримскую монету нашли археологи на раскопках на древней Ильине улице на Торговой стороне в историческом центре Великого Новгорода. Об этом сообщил в пятницу на новгородской археологической конференции замдиректора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

Согласно предположению ученого, медная римская монета начала IV века попала на новгородскую землю вместе с паломником, побывавшим в Италии. "Эта римская монета стала второй для новгородской археологии", - отметил Гайдуков. Ее исследователи нашли в культурном слое XVI века.

А вот византийских печатей, подобных обнаруженной на Ильине улице, ученые в Великом Новгороде ранее никогда не находили, добавил Гайдуков. Эта печать из Малой Азии находилась в культурном слое XI-XII веков.

В числе других находок, сделанных на Ильине улице, член-корреспондент РАН отметил 39 свинцовых печатей конца XIV-начала XV веков. Это были княжеские печати, печати тысяцких, тиунов, владычных наместников. Такими печатями в Средневековье славяне скрепляли наиболее важные документы. "Все древнерусские печати имели изображения (некоего - ИФ) лютого зверя", - сказал замдиректора Института археологии.

По мнению Гайдукова, столь высокая насыщенность печатями культурного слоя на Ильине улице свидетельствует о том, что в древности здесь жила городская знать.

Раскопки на Торговой стороне продолжаются.

Великий Новгород

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