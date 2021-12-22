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На экстренных раскопках в Новгороде нашли берестяную грамоту

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в центре Великого Новгорода нашли берестяную грамоту в культурном слое первой половины XIII века, рассказал сотрудник института Александр Бадалов.

Это 1144-я грамота, найденная археологами за 70 лет работы в Новгороде, отметил Бадалов. По его словам, ее еще не прочитали и не развернули, она находится на консервации.

За несколько дней раскопок у Морского центра археологи нашли около 200 артефактов, в том числе ювелирные украшения и другие бытовые вещи.

Предновогодние раскопки пришлось начать в связи с неотложной реконструкцией Новгородского морского центра. Работы идут в аномальных условиях - в промерзлой земле, при температурах воздуха до 20 градусов и очень коротком световом дне. Чтобы укрыться от снегопадов и ледяных дождей, ученым пришлось построить своеобразные "теплицы", а чтобы поднять в "теплицах" температуру до приемлемых значений, археологи используют тепловые пушки.

Институт археологии Москва Новгород Александр Бадалов

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