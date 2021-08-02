Праздник фонтанов в Петергофе отменили из-за коронавируса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Дирекция государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" решила отказаться от традиционного осеннего праздника фонтанов из-за сложной эпидемической обстановки. Об этом сообщается на официальном сайте ГМЗ.

"Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника", - говорится в сообщении.

Дирекция также просит гостей Петергофа "внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов" и остерегаться мошенников.

Фонтаны Нижнего парка будут работать в обычном режиме до 17 октября 2021 года включительно.

В мае 2021 года директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая сообщала, что музей готовится к осеннему празднику фонтанов, который должен был стать юбилейным – его собирались посвятить десятилетию мультимедийного шоу на Большом каскаде.