Введение QR-кодов почти не повлияло на посещаемость крупнейших музеев Москвы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Посещаемость крупнейших московских музеев после введения системы QR-кодов для посетителей практически не изменилась или снизилась незначительно, представители музеев связывают это с решением властей разрешить им работать во время нерабочих дней, сообщили "Интерфаксу" представители учреждений.

Согласно решению правительства РФ и властей Москвы, с 28 октября музеи, находящиеся на территории столицы, могут пускать в здания посетителей, предъявивших QR-код о прохождении вакцинации, о перенесенном в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста. При этом, во время нерабочих дней, когда музеям разрешили продолжить работу, заполняемость залов не должна была превышать 50%, с 8 ноября этот процент увеличен до 70.

"С 28 октября по 9 ноября нас посетили 20433 человека. Говорить о снижении посещаемости не основе этих цифр мы не можем, поскольку это были выходные дни и люди в музей шли достаточно активно. QR-коды проверяются при входе в музей сотрудниками службы безопасности", - сообщила агентству начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова.

Она отметила, что с момента введения QR-кодов в музее "практически не было конфликтных ситуаций с посетителями". При этом Лемигова сообщила, что из-за нововведения отменяются многие групповые экскурсии и занятия по причине отсутствия у некоторых участников группы необходимых документов.

"Но главное для нас, что музей открыт для посетителей и продолжает свою работу, хотя и с ограничениями. Отмечу, что за последние 2 недели у нас прошли проверки ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций - ИФ), которые не выявили никаких нарушений при приеме посетителей", - добавила собеседница агентства.

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина агентству сообщили, что с момента введения QR-кодов (с 28 октября по 7 ноября) музей посетили 22 402 человека. По сравнению со временем до введения QR-кодов посещаемость снизилась примерно на 7-10%. Проверка кодов также осуществляется сотрудником охраны при входе в музей.

В Третьяковской галерее сообщили, что, несмотря на введение QR-кодов, посещаемость осталась прежней.

"Что касается посещаемости, мы увидели, что в нерабочие дни у нас посещаемость в музее, невзирая на введение QR-кодов, осталась прежней. Все, что мы готовы были предложить, соблюдая нормы о 50% заполняемости, принимать посетителей, все наши лимиты были выкуплены. Это произошло, потому что в нерабочие дни были открыты только музеи и театры. И мы были рады, что жители и гости Москвы, обладатели QR-кодов, выбрали Третьяковскую галерею. Тем более у нас 3 ноября открылась прекрасная выставка Михаила Врубеля", - сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.

При этом она отметила, что традиционно, до введения QR-кодов, посещаемость галереи не всегда была однородной, в основном, меньше посетителей в галерее во вторник и среду. "После того, как закончились нерабочие дни - вот эти два дня, которые мы отработали, мы видим, что мы вернулись к обычному режиму за исключением выставки Врубеля - на нее раскуплены билеты на всю неделю. Остальные наши площадки, на них есть билеты, и мы призываем и предлагаем использовать эту возможность и приходить во вторник, среду и в утренние часы", - добавила она.