Министр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для кино

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры Ольга Любимова назвала актуальные темы для кино, которые ее ведомство будет учитывать при формировании заданий для кинематографистов.

"В министерстве культуры есть темы, которые мы заранее определяем - они связаны с юбилеями, с какой-то социальной проблематикой, которая, безусловно, существует в обществе, и нам кажется важным, чтобы она была отражена. Предоставляем такое количество тем, чтобы любой свой проект творческий человек мог подать на конкурс", - объяснила она "Интерфаксу".

По ее словам, сейчас нуждаются в освещении темы "о жизни людей в провинции, о проблемах современной семьи, о чувствах, которые переживают подростки, о том, как меняется человек, о том, что испытывает человек и как реагирует на происходящие изменения в обществе".

Министерство получает много заявок на создание таких картин, "потому что они точно так же тревожат современных сценаристов и режиссеров", добавила Любимова. Министерство в таких случаях идет навстречу заявителям: "Мы не сталкивались с примерами творческих проектов, которые заставляли бы нас быть цензорами".

У экспертного совета, который отбирает картины, которые смогут претендовать на госфинансирование, как правило, есть замечание к качеству работы, продолжила министр и посетовала, что сейчас "очень мало качественной отечественной драматургии".

Глава Минкультуры также сказала, что государству нужно детское кино и оно готово вкладывать средства в детские и семейные картины.

"Мы подчеркиваем это уже несколько лет, потому что нам важно, чтобы на это реагировал рынок, чтобы продюсеры были спокойны и знали, потому что хорошее кино разрабатывается не быстро", - сказала она.

Министр при этом предостерегла от халтуры при создании детских и семейных фильмов.

"Важно действительно понимать, что это позиция ведомства, мы настаиваем на этом и будем этому курсу следовать, что хороший проект в принципе пять лет делается, что у продюсеров будет поддержка и возможность, и у больших команд будет возможность включиться в эту работу и создать что-то качественное", - сказала министр.