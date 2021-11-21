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Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве 23 ноября, сообщили "Интерфаксу" в ГИТИСе.

С 11:00 до 13:00 пройдёт гражданская панихида в Учебном театре ГИТИС.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусом в октябре и долгое время находился в реанимации.

Наиболее известен ролями в таких кинокартинах, как "Белые одежды", "Ширли-мырли", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый". Снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. С 2002 года преподавал в ГИТИСе. Народный артист РФ (2008).

Валерий Гаркалин ГИТИС

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