Путин наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" Розенбаума и Неелову

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, наградил певца и композитора Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ о награждении опубликован на интернет-портале правовой информации.

Награды получили также артистка театра "Современник" Марина Неелова, артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева и актер и режиссер Всеволод Шиловский. Они удостоены орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Ранее, 20 ноября, президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) орденом Андрея Первозванного. Согласно указу главы государства патриарх награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами".