Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин наградил орденами "За заслуги перед Отечеством" Розенбаума и Неелову

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 декабря, наградил певца и композитора Александра Розенбаума орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ о награждении опубликован на интернет-портале правовой информации.

Награды получили также артистка театра "Современник" Марина Неелова, артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева и актер и режиссер Всеволод Шиловский. Они удостоены орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Ранее, 20 ноября, президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) орденом Андрея Первозванного. Согласно указу главы государства патриарх награжден "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиции, укрепление мира и согласия между народами".

Владимир Путин Марина Неелова Всеволод Шиловский Александр Розенбаум

Новости

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории

"Человек-паук" по сборам за уикенд в Северной Америке показал третий результат в истории
Умершие знаменитости

Умер режиссер Андрей Малюков

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат

В Смольном проблемами сохранения центра Петербурга назвали масштаб и климат
Умершие знаменитости

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Умер кинорежиссер Сергей Соловьев

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Умерла автор книги "Интервью с вампиром" Энн Райс

Нидерланды выделили €150 млн на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов

Нидерланды выделили €150 млн на покупку картины Рембрандта у Ротшильдов
Пандемия коронавируса

YouTube заблокировал канал актрисы Шукшиной из-за дезинформации о COVID-19

YouTube заблокировал канал актрисы Шукшиной из-за дезинформации о COVID-19

Главой Фонда кино утвержден Федор Соснов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });