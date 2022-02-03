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Прощание с режиссером Мережко пройдет в четверг в московском Доме кино

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РФ, режиссером и сценаристом Виктором Мережко пройдет в Доме кино в четверг, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Как сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов, церемония прощания с Мережко состоится 3 февраля в 11 часов в Центральном доме кинематографистов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Режиссер и сценарист Мережко скончался 30 января.

Мережко родился 28 июля 1937 года. Советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель. Окончил ВГИК. Уже на втором курсе института по сценарию Мережко сняли его первый короткометражный фильм "Зареченские женихи". По сценариям Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться". Всего Мережко написал сценарии более чем к 62 фильмам, включая многосерийные телепроекты и анимационные фильмы.

Также известен как драматург, его пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале" были поставлены в театрах.

Работал на телевидении. Стоял у истоков создания телеканала "ТВ-6 Москва".

Мережко также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России. Был первым президентом киноакадемии "НИКА".

Виктор Мережко

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