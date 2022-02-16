Музеи Кремля в ноябре откроют выставку к юбилею основания СССР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В музеях Кремля 24 ноября откроется выставка, приуроченная к юбилею основания СССР, сообщила на пресс-конференции гендиректор музеев Елена Гагарина.

В экспозицию войдут фотографии и предметы, связанные с созданием Советского Союза, а также личные вещи наркома иностранных дел Георгия Чичерина.

"Конец года будет чрезвычайно интересным, поскольку мы будет праздновать юбилей создания СССР и 24 ноября, в день столетия Чичерина - первого наркома иностранных дел СССР, мы организуем выставку, которая посвящена этой чрезвычайно интересной дате", - сказала Гагарина.

"Таких предметов больше нигде не существует - это военная форма Чичерина, которую он носил на протяжении нескольких лет, форма почетного красноармейца особой конвойной роты и форма почетного курсанта высшей хозяйственной школы РККА (рабоче-крестьянской Красной армии - ИФ)", - добавила она.