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Музеи Кремля в ноябре откроют выставку к юбилею основания СССР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В музеях Кремля 24 ноября откроется выставка, приуроченная к юбилею основания СССР, сообщила на пресс-конференции гендиректор музеев Елена Гагарина.

В экспозицию войдут фотографии и предметы, связанные с созданием Советского Союза, а также личные вещи наркома иностранных дел Георгия Чичерина.

"Конец года будет чрезвычайно интересным, поскольку мы будет праздновать юбилей создания СССР и 24 ноября, в день столетия Чичерина - первого наркома иностранных дел СССР, мы организуем выставку, которая посвящена этой чрезвычайно интересной дате", - сказала Гагарина.

"Таких предметов больше нигде не существует - это военная форма Чичерина, которую он носил на протяжении нескольких лет, форма почетного красноармейца особой конвойной роты и форма почетного курсанта высшей хозяйственной школы РККА (рабоче-крестьянской Красной армии - ИФ)", - добавила она.

Музеи Кремля Москва Елена Гагарина СССР Георгий Чичерин

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