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Поправки об аресте за сравнение СССР и нацистской Германии одобрены к I чтению

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об аресте на срок до 15 суток или штрафе от 1000 до 100 000 рублей за отождествление СССР с гитлеровской Германией.

Об этом журналистам сообщил председатель этого комитета Павел Крашенников.

Законопроект предусматривает для граждан штрафы за это нарушение в размере от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц - от 1000 до 4000 рублей, для юрлиц - от 10 000 до 50 000 рублей. Физлицам суд может также назначить административный арест.

За повторное правонарушение штрафы увеличиваются: для граждан до 2500-5000 рублей, для должностных лиц - до 5000-20 000 рублей, для юрлиц - до 50 000-100 000 рублей. При этом максимальный срок административного ареста остается 15 суток, должностным лицам может грозить дисквалификация на срок от полугода до года, юрлицам - приостановка работы на срок до 90 дней.

Ранее был принят закон о запрете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР с решениями и действиями руководства нацистской Германии в публичном выступлении, СМИ или интернете. Поправки о штрафах за это нарушение в октябре 2021 года в палату внесли вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

Госдума СССР Павел Крашенинников

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