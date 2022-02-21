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В Петербурге в бывшем здании Англиканской церкви откроют концертный зал

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа откроют концертный зал "Мюзик-холла", сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России. Здание было передано театру "Мюзик-холл" в 2017 году.

В ведомстве напомнили, что театр планирует обустроить в здании административные помещения и приспособить центральный зал для концертов классической музыки. Главгосэкспертиза проверила смету запланированных работ по переобустройству и сохранению памятника и дала на нее положительное заключение.

В 2021 году Главгосэкспертиза дала положительное заключение на комплекс работ по сохранению исторического здания общей площадью 2366 кв. м. Предполагается, что там будут усилены грунты основания фундаментов, проведена гидроизоляция стен, полов и подвалов, будут отремонтированы кирпичная кладка стен и сводов и кровля. Для защиты здания от прогрессирующего обрушения по периметру всех стен с внутренней стороны появится пояс из швеллера.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета.

Англиканская церковь на Галерной улице была построена в 1754 году, в 1814 году здание перестроил Джакомо Кваренги, во второй половине XIX века прихожане заказали в Англии витражи и орган в дубовом корпусе. Церковь была закрыта в 1919 году. Во время блокады в здание попали четыре снаряда. В 1990-х в здании был сувенирный магазин для туристов, с 2001 года церковь использовала Санкт-Петербургская консерватория, а в 2016 года город отдал здание театру "Мюзик-холл" для создания концертного зала классической музыки "На Английской набережной". Передавать здание евангелистам власти отказались, сославшись на отсутствие юридических оснований.

Петербург Англиканская церковь Мюзик-холл Главгосэкспертиза

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