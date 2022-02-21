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Актера Бориса Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище, прощание с артистом в театре не состоится, сообщила "Интерфаксу" директор Малого театра Тамара Михайлова, где служил артист.

"Похороны Бориса Невзорова пройдут в четверг 24 февраля на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет там же. Начало в 11:00", - сказала Михайлова.

Церемония прощания с артистов в Малом театре не состоится из-за коронавируса.

Невзоров скончался 18 февраля на 73-м году жизни от COVID-19.

Борис Невзоров

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