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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Рособрнадзор изучает ситуацию в школе Райкина

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сейчас анализирует ситуацию в Высшей школе сценического искусства (ВШСИ; ранее Театральная школа Константина Райкина), ректор которой решил уволить художественного руководителя Константина Райкина, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

Там подтвердили, что получили обращение от студенческого союза школы.

Ранее в апреле студсоюз ВШСИ сообщил, что Райкин уволен, студенты этим недовольны и что они пожаловались в Рособрнадзор.

Райкин это подтвердил, уточнив, что ректор вуза Анатолий Полянкин упразднил саму должность худрука.

14 апреля Райкин рассказал, что ситуацией занимаются юристы. По его словам, охрана вуза может не пускать студентов и преподавателей в здание на занятия, тогда им приходится звать на помощь полицию. Преподаватели и он сам два месяца не получали зарплаты. В тяжелом финансовом положении школы он также обвинил Полянкина.

Артист отметил, что ВШСИ - частная школа, поэтому не подведомствена Минкультуры, и заявил о планах передать это заведение в ведение государства, если успешно оспорит увольнение.

ВШСИ Школа Райкина Константин Райкин Рособрнадзор Анатолий Полянкин Минкультуры
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