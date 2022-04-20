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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:29

"Золотую Маску" режиссеру оперы в этом году не вручили из-за отказа лауреата от награды

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Решение не присуждать в этом году награду за режиссуру оперы театральной премии "Золотая Маска" связано с тем, что выбранный жюри режиссер Клаус Гута принял решение, в случае победы, отказаться от награды, сообщила "Интерфаксу" гендиректор премии Мария Ревякина.

"Жюри проголосовало и выбрало режиссера Клауса Гута ("Саломея"), но вчера в половине двенадцатого вечера в дирекцию Большого театра пришло письмо о том, что он, в случае присуждения премии, не может получить награду в сложившейся ситуации", - сказала Ревякина, комментируя решение не присуждать в этом году премию.

Как уточнили в пресс-службе премии в официальном телеграмм-канале, тайное голосование, на котором и были определены лауреаты, прошло днем 19 апреля. О решении Клауса организаторы узнали после завершения голосования.

"По положению о премии и Фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" не была присуждена", - уточнили в сообщении.

Церемония вручения премии "Золотая Маска" прошла в среду днем в онлайн-формате.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.

Москва Золотая Маска Клаус Гут
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