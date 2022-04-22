В театре МОСТ назвали ошибкой решение о присоединении к театру Моссовета

Театры не совпадают ни по целям деятельности, ни по условиям организации труда, ни по графику рабочего времени

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Директор "Московского Открытого студенческого театра" Ирина Большакова обратилась к руководству департамента культуры Москвы с просьбой обсудить объединение ее театра с театром Моссовета, решение слить театры она назвала ошибочным.

Театр МОСТ, созданный на основе Студенческого театра МГУ, присоединен к театру Моссовета по приказу департамента культуры Москвы от 29 марта.

"Мне кажется, надо признаться - проба соединения театра МОСТ с нашим очень уважаемым соседом - театром Моссовета оказалась ошибочной (оба театра расположены на Большой Садовой - ИФ). В связи с этим я написала письмо руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому с просьбой назначить совещание (по возможности в ближайшее время) с руководством театра МОСТ и другими заинтересованными лицами", - сказала Большакова "Интерфаксу".

По ее словам, об объединении руководство театра узнало после подписания приказа департамента культуры, "обсуждению или возможной корректировке эта ситуация уже не подлежала", а директору МОСТа предложили обсудить с директором театра Моссовета конкретные механизмы слияния.

После проведенных встреч, на которых все участники, по словам Большаковой, старались найти "позитивный выход из сложившейся ситуации", в процессе сопоставления конкретных позиций в управленческой сфере, "рождалось понимание принципиальной невозможности соединения двух структур, которые базируются на совершенно разных финансово-организационных платформах".

Театры не совпадают ни по целям деятельности, ни по условиям организации труда, ни по графику рабочего времени, сказала она.

"Стало очевидно, что театр МОСТ в составе театра Моссовета - это лишнее звено и оно рано или поздно будет исключено. Ведь, потеряв юридическое лицо, став "структурным подразделением" театра Моссовета, бывший театр будет лишен права принимать принципиально важные для его сохранения и развития решения", - добавила Большакова.

Также ей неясно, в связи с чем принято решение о слиянии двух театров.

"Ради экономии средств? Но по финансовой эффективности театр МОСТ находится в числе самых успешных театров. В его репертуаре 24 спектакля, многие из которых награждены лауреатскими дипломами различных фестивалей", - уточнила Большакова.

21 апреля стало известно, что художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь помешать объединению этих театров.

"Два театра с абсолютно разной историей, совершенно различными задачами и организацией творческого процесса соединяются совершенно формально". По его мнению, "студенческий театр не может быть объединён ни с одним профессиональным театром, он работает в особом режиме, который не совпадает с режимом профессионального театра", - объяснил Соломин.

До этого в СМИ появилась информация об объединении ряда столичный театров. Так, департамент культуры уже объединил восемь театров Москвы: Центр имени Мейерхольда был слит со Школой драматического искусства, театр "АпАрте" соединили с Театром на Таганке, театр "Тень" - с Московским детским театром теней, к Московскому театру кукол присоединили Московский детский камерный театр кукол, а театр "Сфера" должен войти в состав театра "Эрмитаж".